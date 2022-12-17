Показові ходи ворога можуть містити деякі пастки, - Сили оборони про Нову Каховку

Керівник Об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію про ротацію окупантів в Каховці та Новій Каховці на Херсонщині.

Про це Гуменюк сказала в ефірі інформаційного телемарафону, інформує УНІАН.

За її словами, нарочито показові ходи ворога щодо нібито виходу з певної території можуть містити в собі деякі пастки.

"Відбувається бойова робота, наші плани реалізуються. Те, що ми говорили, що не збираємось зупинятися, це підтверджується, але все ж таки треба дати можливість військовим довести роботу до певного блоку для закріплення результату і тільки потім це обговорювати", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, російські окупанти здійснюють передислокацію окремих підрозділів та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки в район населеного пункту Нижні Сірогози Генічеського району.

Днями в оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що ЗСУ тримають під вогневим контролем логістичні маршрути окупантів на лівобережжі Херсонщини.