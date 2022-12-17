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Литва не застосовуватиме винятків до антиросійських санкцій, - Ландсбергіс

ЄС 16 грудня затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Литва не застосовуватиме винятків до антиросійських санкцій, - Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс
Фото: lrt.lt

Литва має право не застосовувати винятки, передбачені дев'ятим пакетом санкцій Європейського Союзу щодо Росії, і скористається ним.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише Delfi.

"Компроміс було знайдено, він дозволяє Литві не застосовувати ці винятки. Таке саме право має і будь-яка інша держава", - сказав Ландсбергіс. 

"Литва скористається цією можливістю, наданою Єврокомісією, і не надасть винятків сотням олігархів або, принаймні, тим, хто справді перебуває в Литві, має гроші або компанії в Литві", - додав політик. 

Нагадаємо, що Європейський союз 16 грудня офіційно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Узгоджений 16 грудня санкційний пакет ЄС включає низку заходів, спрямованих на серйозний удар по російській економіці та можливості продовження її агресії.

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