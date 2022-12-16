Парламент Хорватії відмовився від участі країни в місії ЄС із навчання українських військових

Лише чотири голоси не вистачило, щоб ухвалити відповідне рішення.

Парламент Хорватії відхилив 16 грудня пропозицію уряду допогти Україні з навчання військових у межах місії ЄС.

Як повідомляє агентство AP News, Хорватія мала б виділити 80 своїх інструкторів для навчання військовослужбовців ЗСУ. А 100 українських бійців, як планувалося, мали б розмістити у Хорватії.

Для ухвалення цього рішення не вистачло тільки 4 голоси - 97 депутатів зі 151 підтримали урядову пропозицію.

До цього президент країни Зоран Міланович відмовився підписати пропозицію уряду - зіслався на те, що вона не відповідає конституції.

Опозиційні партії Хорватії заявили, що голосування українського питання було політичним - в його основу лягли суперечки між прем’єр-міністром Андрієм Пленковичем і Мілановичем, які часто конфліктують з різних питань.

Нагадаємо, військову підготовку у Великобританії з 1 січня 2023 року пройдуть ще 19,2 тис. українських захисників.

Військовослужбовці з України перебувають наполігоні Лібава в Чехії для проходженнявійськових навчань.