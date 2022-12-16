Греція може віддати Україні свої системи ППО С-300

У Греції заявили, що можуть передати Україні комплекси протиповітряної оборони С-300, повідомляє ProNews.
Це вдасться зробити за умови, якщо на грецькому острові Крит установлять комплекси Patriot.
За словами міністра національної оборони Греції Нікоса Панайотопулоса, після установки Patriot комплекси інтегрують з національноюю системою протиповітряної оборони. Опісля можна буде забрати С-300.
Також уряд Греції не відкидає можливість надати Україні комплекси "Тор-М1" та "Оса".
Нагадаємо, Великобританія не відкидає ідею постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow.
Тим часом в Офісі Президента України заявили, що не сумніваються, що невдовзі наша держава отримає комплекси Patriot.