Японія оголосила про нарощування своєї військової потужності

На думку керівництва країни, російсько-українська війна похитнула основи міжнародного порядку, тепер є загроза нападу Китаю на Тайвань.

Японія заявила, що буде нарощувати свою військову міць, запланувавши витрати в розмірі $320 млрд, повідомляє Reuters.

У планах нинішнього уряду - подвоїти витрати на оборону приблизно до 2% від ВВП упродовж п'яти років, перевищивши встановлену межу витрат на рівні 1%, що діяла з 1976 року.

Такий темп для країни є найбільшим з часів Другої світової війни. В разі його реалізації Японія стане третьою в світі за обсягом витрат на оборону після США та Китаю.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що нарощування потужностей стало "відповіддю на різні виклики безпеки, з якими ми стикаємося".

Японський уряд стурбований тим, що Росія створила прецедент, який спонукає Китай напасти на Тайвань. А це водночас може загрожувати прилеглим японським островам, постачанню передових напівпровідників і потенційну захопленню морських шляхів, якими доставляють нафту на Близький Схід.

У Японії вважають, що вторгнення Росії в Україну є серйозним порушенням законів і похитнуло основи міжнародного порядку.

Як підкреслив колишній адмірал Морських сил самооборони Йодзі Кода, політика посилення оборонних потужностей встановлює новий курс для Японії. "За умови правильного виконання (курсу - Ред.) Сили самооборони стануть справжньою ефективною силою світового рівня", зазначив Кода.

Японський уряд також заявив, що країна буде накопичувати запасні частини та інші боєприпаси й розширюватиме транспортні та кіберможливості.

Тим часом Тайвань заявив про готовність більш тісної співпраці з Японією в сфері оборони.

Нагадаємо, у ЄС ведуть переговори з виробниками зброї щодо збільшення обсягів виробництва. Країни-члени блоку готуються нарощувати власний оборонний потенціал, нестачу якого показала війна з Росією.

У той же час Чехія хоче придбати ще 10 французьких гаубиць Caesar. До 2026 року чеська армія володітиме 62 такими гаубицями.