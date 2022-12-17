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У понеділок відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи, – Зеленський

Україна готує кілька пропозицій.

У понеділок відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи, – Зеленський
Фото: Сайт президента

У понеділок відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи.

Про це йдеться у сьогоднішньому відеозверненні президента України Володимира Зеленського.

Йдеться про Великобританію, Фінляндію, Латвію, Литву, Естонію, Ісландію, Нідерланди, Швецію і Норвегію. 

За словами Зеленського, готується кілька нових пропозицій від України про посилення усіх країн Європи. 

"Це наші надзвичайно важливі друзі, важливі партнери та ефективні помічники нашому захисту”, – зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, у Раді ЄС заявили, що узгоджений 16 грудня пакет антиросійських санкцій включає низку заходів, спрямованих на серйозний удар по економіці РФ та можливості продовження її агресії.

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