Естонія вимагає збільшити постачання зброї Україні

Постійний терор, якому протистоять українці, є сюрреалістичним.
Про це повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.
“Сьогодні знову на Україну посипалися ракети та бомби. Коли ми скажемо досить?” - написав Рейнсалу.
Він наголосив, що потрібно збільшити поставки зброї Україні і зробити це зараз.
The constant terror Ukrainians have to endure and withstand is surreal. Today again, missiles & bombs rained down on #Ukraine🇺🇦.— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) December 16, 2022
When will we say enough?
We need to ramp up weapon-deliveries and do it now. #StopRussiaNow
Нагадаємо, в кінці листопада Рейнсалу також стверджував, що Захід повинен не підштовхувати Україну до переговорів із Росією, а надати їй більше важкого озброєння.