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Естонія вимагає збільшити постачання зброї Україні

Естонія лишається одним із вірних друзів України.

Естонія вимагає збільшити постачання зброї Україні
Голова МЗС Естонії під час візиту до України
Фото: Українська правда

Постійний терор, якому протистоять українці, є сюрреалістичним.

Про це повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. 

“Сьогодні знову на Україну посипалися ракети та бомби. Коли ми скажемо досить?” - написав Рейнсалу.

Він наголосив, що потрібно збільшити поставки зброї Україні і зробити це зараз.

Нагадаємо, в кінці листопада Рейнсалу також стверджував, що Захід повинен не підштовхувати Україну до переговорів із Росією, а надати їй більше важкого озброєння.

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