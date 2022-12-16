Естонія вимагає збільшити постачання зброї Україні

Голова МЗС Естонії під час візиту до України

Постійний терор, якому протистоять українці, є сюрреалістичним.

Про це повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

“Сьогодні знову на Україну посипалися ракети та бомби. Коли ми скажемо досить?” - написав Рейнсалу.

Він наголосив, що потрібно збільшити поставки зброї Україні і зробити це зараз.

The constant terror Ukrainians have to endure and withstand is surreal. Today again, missiles & bombs rained down on #Ukraine🇺🇦.



When will we say enough?



We need to ramp up weapon-deliveries and do it now. #StopRussiaNow — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) December 16, 2022

Нагадаємо, в кінці листопада Рейнсалу також стверджував, що Захід повинен не підштовхувати Україну до переговорів із Росією, а надати їй більше важкого озброєння.