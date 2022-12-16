У ЄС ведуть переговори з виробниками зброї щодо збільшення обсягів виробництва

Європейське оборонне агентство веде переговори з виробниками зброї щодо збільшення потужностей виробництва, повідомляє Reuters.

Як наголосив виконавчий директор цього агентства Іржі Седіві, війна Росії проти України продемонструвала нестачу можливостей ЄС у сфері оборони.

Після того, як Євросоюз почав надавати зброю та озброєння Україні, постала потреба державам-членам самим поповнювати свої запаси. Нині кожна країна робить це самотужки. В результаті виникають проблеми несумісності зброї в межах ЄС.

Седіві наголосив, що держави блоку мають спільно закуповувати зброю для поповнення запасів після постачання в Україну. Тож оборонне агентство веде переговори з європейськими фірмами щодо збільшення виробництва, а також із країнами щодо об'єднання зусиль для закупівлі обладнання та боєприпасів.

До того ж, у Європі замислилися над своїми можливостями щодо безпеки. У звіті Європейського парламенту за 2020 рік йдеться про те, що без допомоги США Євросоюзу важко захистити себе, оскільки йому не вистачає розвідки, розвідувальної авіації та протиракетної оборони середньої дальності, а також десантних кораблів та підводних човнів.

Торік витрати на оборону ЄС уперше перевищили 200 мільярдів євро, збільшившись на 6% порівняно з попереднім роком. Це є найвищим показником від того часу, як регіон почав збільшувати військові витрати у 2015 році після анексії Росією Криму.

Нагадаємо, сенат США схвалив 15 грудня законопроєкт з оборонним бюджетом на 858 млрд доларів, документ направили на підпис президенту Джо Байдену.

У листопаді ЄС офіційно запустив місію тренування ЗСУ.