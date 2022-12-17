Чехія придбає іще 10 французьких гаубиць Caesar

До 2026 року чеська армія володітиме 62 такими гаубицями.

Чехія вирішила придбати ще 10 французьких гаубиць Caesar, повідомляє Czech Radio.

Чеське Міністерство оборони для цього підписало доповнення до чинного договору з виробником озброєння Nexter Systems. До 2026 року армія країни володітиме вже 62 такими гаубицями.

Вони мають замінити 152-мм самохідні гармати-гаубиці "Дана". Ці гармати - чехословацького виробництва, і вже вже не відповідають нормативам НАТО.

На придбання 10 Caesar Чехія витратить майже 70 млн євро. Торік країна уклала договір на закупівлю 52 гаубиць.

Нагадаємо, у Греції заявили, що можуть передати Україні комплекси протиповітряної оборони С-300. Це вдасться зробити за умови, якщо на грецькому острові Крит установлять комплекси Patriot.

Тим часом Європейське оборонне агентство веде переговори з виробниками зброї щодо збільшення потужностей виробництва. Війна Росії проти України продемонструвала нестачу можливостей ЄС у сфері оборони. Тепер цю проблему намагаються роз'язати.