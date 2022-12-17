Чехія придбає іще 10 французьких гаубиць Caesar

Чехія вирішила придбати ще 10 французьких гаубиць Caesar, повідомляє Czech Radio.
Чеське Міністерство оборони для цього підписало доповнення до чинного договору з виробником озброєння Nexter Systems. До 2026 року армія країни володітиме вже 62 такими гаубицями.
Вони мають замінити 152-мм самохідні гармати-гаубиці "Дана". Ці гармати - чехословацького виробництва, і вже вже не відповідають нормативам НАТО.
На придбання 10 Caesar Чехія витратить майже 70 млн євро. Торік країна уклала договір на закупівлю 52 гаубиць.
Нагадаємо, у Греції заявили, що можуть передати Україні комплекси протиповітряної оборони С-300. Це вдасться зробити за умови, якщо на грецькому острові Крит установлять комплекси Patriot.
Тим часом Європейське оборонне агентство веде переговори з виробниками зброї щодо збільшення потужностей виробництва. Війна Росії проти України продемонструвала нестачу можливостей ЄС у сфері оборони. Тепер цю проблему намагаються роз'язати.