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Грузія виділяє більше пів мільйона доларів на генератори для України

Генератори відправлять до Україну як гуманітарну допомогу.

Грузія виділяє більше пів мільйона доларів на генератори для України

Уряд Грузії виділив на придбання генераторів для України 1,5 мільйона ларі (близько 562 тис. доларів).

Про це повідомляє видання “Новости-Грузия”.

Зараз йде пошук компаній-постачальників та оформлення закупівель.

Будуть закуплені генератори різного типу, котрі відправлять до України як гуманітарна допомога.

Зазначається, що мешканці Грузії відреагували на прохання України про допомогу швидше, ніж влада. Близько чотирьох тисяч людей за два тижні зібрали гроші на партію малих генераторів, які вже відправлені до Києва.

Нагадаємо, за даними уряду Грузії на 1 грудня країна витратила до 12 млн доларів для гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, 26 тис. громадян України, які зараз проживають на території Грузії, отримують відповідну фінансову допомогу, а також підтримку у сфері медицини та освіти.

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