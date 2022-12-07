У Грузії зібрали кошти на 200 генераторів для України, майже десяток активістів віддали свої апарати

Генератори мають доставити в Київ до 24 грудня.

У Грузії триває збір коштів на придбання генераторів для України.

Як повідомляє видання "Новости-Грузия", під час акції "Поділися світлом" вже вдалося зібрати кошти на 200 апаратів.

Кампанія триватиме до 12 грудня. Наразі на заклик відгукнулися 1176 громадян Грузії, а 9 осіб доставили свої апарати.

Генератори планують передати у Київ до 24 грудня. Тут їх розподілять партнерські організації серед тих, кому установки потрібні найбільше.

Повідомляється, що на генераторах будуть наліпки з іменами людей, які допомогли придбати установки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна надавала і продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу, але не надаватиме військову.

Тим часом Тайвань виділяє 1 млн доларів на генератори для Києва, а Японія надасть Україні 242 апарати і готує другий пакет допомоги.