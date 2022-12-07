США дали зрозуміти Німеччині, що схвалюють поставки Україні танків Leopard, – FAZ

США "деякий час тому" сигналізували уряду Німеччини, що схвалять постачання українцям німецьких бойових танків Leopard 2. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на два джерела.

Співрозмовники видання повідомили, що радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван у жовтні надав відповідну інформацію раднику канцлера з питань зовнішньої політики Єнсу Плотнеру.

Салліван у телефонній бесіді сказав Плотнеру, що США будуть вітати постачання Німеччиною Leopard 2, але це повинно відбутися за ініціативою Берліна. Штати не просять Німеччину робити такі поставки.

Друге джерело повідомило, що Салліван сигналізував Плотнеру в жовтні, що було б "добре", щоб Німеччина поставила танки.

Федеральний уряд не спростував інформацію про сигнали Саллівана Плотнеру. Прессекретар заявив, що "перебуває в постійному контакті з союзниками, зокрема США, стосовно спільних зусиль щодо підтримки України". Деталі "конфіденційні". З урядових кіл також було сказано, що кожна держава сама вирішує, що постачати. Федеральний канцлер Олаф Шольц неодноразово підкреслював, що Німеччина діє в унісон зі своїми найближчими союзниками.

Жодна країна за час війни Росії проти України поки не надала українцям сучасних танків. Україна давно запросила танки Leopard 2 і БМП Marder, проте канцлер ФРН Олаф Шольц ще не дав на це зеленого світла. Він хоче, щоб союзники вирішували такі питання спільно, щоб США спершу надали танки Abrams. Шольц є головою Ради федеральної безпеки, що ухвалює в Німеччині рішення щодо озброєння.

Київ неодноразово наголошував, що танки вкрай необхідні для звільнення українських земель від окупантів. На початку листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наступного місяця, тобто в грудні, Нідерланди, США і Чехія передадуть українцям 90 старих Т-72.

В листопаді посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив про "підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну".

У жовтні канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що його країна не постачає українцям танки нібито через позицію деяких громадян.