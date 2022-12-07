Авіаційна галузь у 2023-му знову стане прибутковою, – Міжнародна асоціація повітряного транспорту

У 2023 році чистий прибуток галузі складе 4,7 мільярда доларів.

Авіаційна галузь знову стане прибутковою наступного року вперше з 2019-го – після двох років ковідних обмежень.

Про це пише Reuters з посиланням на Міжнародну асоціацію повітряного транспорту (ІАТА).

Авіакомпанії втратили десятки мільярдів доларів у 2020 і 2021 роках через пандемію, але авіасполучення частково відновилося, і деяким аеропортам важко впоратися з попитом.

IATA тепер очікує, що у 2023 році чистий прибуток галузі складе 4,7 мільярда доларів, причому планується перевезти понад 4 мільярдів пасажирів.

Асоціація звузила свій прогноз загальногалузевих збитків у 2022 році з 9,7 до 6,9 млрд доларів.

“Це велике досягнення, враховуючи масштаб фінансових та економічних збитків, завданих урядом, запровадженим урядами пандемічними обмеженнями”, – сказав генеральний директор IATA Віллі Уолш.

Водночас він попередив, що ще багато авіакомпаній стикнуться з труднощами наступного року – через високі витрати та непослідовну політику урядів.

“Авіакомпанії повинні залишатися пильними щодо будь-якого підвищення податків або зборів за інфраструктуру”, – сказав він.

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