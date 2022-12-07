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Гутерреш закликав учасників саміту ООН з біорізноманіття зупинити “оргію руйнування” планети

Зараз під загрозою зникнення у світі перебуває понад 1 мільйон видів.

Гутерреш закликав учасників саміту ООН з біорізноманіття зупинити “оргію руйнування” планети
Антоніу Гутерріш
Фото: ЕРА/UPG

Поки світ готується до перемовин про нову глобальну угоду щодо захисту навколишнього середовища Землі, голова ООН попередив, що часу втрачати не можна.

“Людство стало зброєю масового вимирання”, – заявив генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш на відкритті саміту ООН з біорізноманіття COP15 у Монреалі, пише Reuters.

“Ця конференція – наш шанс зупинити цю оргію руйнування”, – додав він.

У заході беруть участь понад 10 000 осіб, серед них урядовці, науковці та активісти. 

Зараз під загрозою зникнення у світі перебуває понад 1 мільйон видів, особливо комах. Вони зикають зі швидкістю небаченою за останні 10 мільйонів років. 

Згідно з оцінкою ООН у 2022 році, близько 40% земної поверхні вважаються деградованою.

Учасники переговорів сподіваються, що двотижневий саміт ООН приведе до угоди, яка гарантує, що у 2030 році буде більше “природи”, аніж зараз – тварин, рослин і здорових екосистем. 

Водночас цей процес мають схвалити всі 196 уряди відповідно до Конвенції ООН про біологічне різноманіття (CBD).

Нагадаємо, після конференції з відновлення України у швейцарському Лугано громадські екологічні організації закликали визнати вирішальну роль довкілля та екологічно чистих технологій у забезпеченні сталого відновлення після війни.

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