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Після конференції у Лугано екологи закликали до зеленої післявоєнної відбудови України

Критичну необхідність відновлення здорового довкілля та забезпечення екологічної безпеки українців під час заходу не згадали взагалі.

Після конференції у Лугано екологи закликали до зеленої післявоєнної відбудови України
Фото: ДСНС

Після конференції з відновлення України у швейцарському Лугано громадські екологічні організації закликали визнати вирішальну роль довкілля та екологічно чистих технологій у забезпеченні сталого відновлення після війни.

Про це йдеться у прессрелізі WWF-Україна.

“Сьогодні, коли у Лугано завершилася Конференція з відновлення України-2022, WWF-Україна та Центр екологічних ініціатив “Екодія” стурбовані відсутністю узгодженого плану з впровадження рішень, завдяки яким Україна могла б вийти у лідери сталого розвитку під час повоєнної відбудови”, – зазначено у заяві.

Так, під час Конференції майже всі лідери у своїх промовах згадували необхідність “відбудувати ще краще” та “зелене відновлення”, однак конкретики у цих питаннях було дуже мало. А критична необхідність відновлення здорового довкілля та забезпечення екологічної безпеки народу України не були згадані взагалі.

“З одного боку, ми вітаємо плани Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів інвестувати у нові заповідні території та екодуки. Проте, ми розчаровані тим, що не почули жодної згадки про важливість мінімізації негативного впливу на довкілля проєктів розвитку”, – зазначив виконавчий директор WWF-Україна Богдан Вихор.

Виконавча директорка Центру екологічних ініціатив “Екодія” Наталія Гозак зауважила, що український уряд сприймає “екологічне відновлення” як спосіб розширити ядерний сектор та сприяти впровадженню проєктів з використання викопного палива (наприклад, експорт газу), приділяючи особливу увагу застосуванню водню та біоенергії, замовчуючи їхнє походження.

“Ми не можемо дозволити собі й надалі бути залежними від рішень у галузі енергетики, які не є сталими. Навпаки, нам треба мислити у довгостроковій перспективі, забезпечуючи розвиток України як сучасної економіки, заснованої на сталих відновлюваних джерелах енергії та на засадах енергоефективності”, – зазначила вона.

Екологи зазначають, що ми отримуємо від природи цілу низку критично важливих екосистемних послуг, від яких залежить добробут громадян України: від надання чистої води та повітря до запобігання ерозії ґрунтів і продовольчої безпеки. 

“Ці аспекти сталого розвитку необхідно включити у план відновлення України. Також необхідно, щоб цей план охоплював повний спектр оцінок впливу, щоб ми могли проаналізувати економічні, соціальні та екологічні наслідки державної політики”, – зауважили у громадських організаціях.

Обидві ГО закликають відповідальних осіб та донорів, які інвестують у відновлення України, залучати громадянське суспільство у процес розробки планів відновлення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Швейцарія інвестуватиме у реалізацію українських “зелених” проєктів.

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