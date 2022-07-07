Сумщина отримала пересувний мобільний шпиталь, - Живицький

Своєчасна та якісна медична допомога – це врятовані життя наших захисників.

Нещодавно, завдяки американському благодійному фонду та активності заступника одного з департаментів ОВА, Сумщина отримала пересувний мобільний шпиталь.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Мобільний госпіталь був безкоштовно наданий Medical Bridges у партнерстві з United Help Ukraine. Він створений студентами будівельного факультету Техаського університету (США).

Пересувний госпіталь обладнаний двома хірургічними столами, системою водозабезпечення, генератором. Також укомплектований ліками, перев’язувальним матеріалом, медичним одягом.

Живицький зазначив, що пересувний шпиталь буде використовуватись як мобільна операційна для допомоги пораненим. Наразі в ОВА шукають надійну платформу для його переміщення.

“Впевнений, у нас є всі можливості налагодити власне виробництво пересувних шпиталів”, - підсумував Живицький.

Нагадаємо, протягом вчорашнього дня ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільскій, Краснопільській і Хотіньській громадах Сумської області.