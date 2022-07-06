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Канада не дозволить Росії брехати на саміті Великої двадцятки

Зустріч відбудеться цього тижні в Індонезії.

Канада не дозволить Росії брехати на саміті Великої двадцятки
Мелані Джолі, голова МЗС Канади
Фото: Melanie Jolie facebook

Канада постійно викриватиме брехню представників Росії під час саміту глав МЗС країн Великої двадцятки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністерку закордонних справ Канади Мелані Жолі.

“Цьогорічна зустріч G20 відбувається на критичному історичному роздоріжжі та не проходитиме у форматі звичного бізнесу. Зважаючи на російське незаконне вторгнення в Україну, Канада мусить викрити росію в її брехні та разом із партнерами-однодумцями знайти способи реагування на використання росією їжі як зброї, а також інших викликів, таких, як зміни клімату та пандемія COVID-19”, - сказала Жолі.

МЗС Канади очікує на потік дезінформації від представників російського режиму під час подібного багатостороннього заходу. 

“Під поглядами держав-членів з усього світу Канада не дасть місця російській пропаганді, яка намагається виправдати незаконне вторгнення до суверенного сусіда або ввести світ в оману щодо глобальних наслідків російської війни в Україні”, - додали у МЗС.

Також під час заходу Жолі підтвердить непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба та держсекретар США Блінкен скоординували кроки для прискорення поставок важкого озброєння з боку США та інших партнерів.

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