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Джонсон заявив, що його уряд не піде у відставку на тлі масового звільнення міністрів

Британський премʼєр зіткнувся з відставками членів свого Кабінету. 

Джонсон заявив, що його уряд не піде у відставку на тлі масового звільнення міністрів
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його уряд не йтиме у відставку через масові звільнення міністрів, зокрема й ключових. Про це він сказав у виступі перед законодавцями, пише Reuters.

Джонсон наголосив, що економіка переживає важкі часи, а вторгнення Росії в Україну є найгіршою війною на Європейському континенті за 80 років. 

"Це саме той момент, коли ви очікуєте, що уряд продовжить працювати, не піде, а продовжить роботу", – сказав він.

Серед інших, у відставку подали економічний секретар казначейства і міський міністр Великої Британії Джон Глен, міністр у справах дітей і родини Вілл Квінс, міністр юстиці Вікторія Аткінс, міністр у справах шкіл Робін Волкер. Серед причин вони називали сумніви в компетентності керівництва країни, зокрема і на тлі необхідних після виходу Британії з ЄС реформ.

Учора про відставку оголосили ключові міністри – фінансів та охорони здоровʼя. На їхні місця вже призначені нові міністри.

Минулого місяця Джонсон отримав вотум довіри, тож тепер протягом року, якщо правила не змінять, він застрахований від звільнення.  

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