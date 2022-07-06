Джонсон заявив, що його уряд не піде у відставку на тлі масового звільнення міністрів

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його уряд не йтиме у відставку через масові звільнення міністрів, зокрема й ключових. Про це він сказав у виступі перед законодавцями, пише Reuters.

Джонсон наголосив, що економіка переживає важкі часи, а вторгнення Росії в Україну є найгіршою війною на Європейському континенті за 80 років.

"Це саме той момент, коли ви очікуєте, що уряд продовжить працювати, не піде, а продовжить роботу", – сказав він.

Серед інших, у відставку подали економічний секретар казначейства і міський міністр Великої Британії Джон Глен, міністр у справах дітей і родини Вілл Квінс, міністр юстиці Вікторія Аткінс, міністр у справах шкіл Робін Волкер. Серед причин вони називали сумніви в компетентності керівництва країни, зокрема і на тлі необхідних після виходу Британії з ЄС реформ.

Учора про відставку оголосили ключові міністри – фінансів та охорони здоровʼя. На їхні місця вже призначені нові міністри.

Минулого місяця Джонсон отримав вотум довіри, тож тепер протягом року, якщо правила не змінять, він застрахований від звільнення.