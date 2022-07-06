​Мінреінтеграції розробляє маршрути повернення депортованих українців

Представники міністерства відвідали пункт пропуску в Естонії, через який депортовані мешканці країни повертаються додому.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробляє маршрути повернення депортованих українців.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

4 липня заступник міністра Олексій Бородай та директор Національного інформаційного бюро Олександр Смірнов прибули в Естонію, через яку українці повертаються додому.

“Мінреінтеграції опікується поверненням до України громадян, незаконно депортованих до росії або таких, що виїжджають з тимчасово окупованих територій через Росію. Багато таких українців повертаються додому із рф через країни Балтії і зокрема через Естонію”, – йдеться у повідомленні.

Завдання Мінреінтеграції полягає в створенні умов для повернення депортованих громадян додому: документи, транспорт, логістика.

Представники відомства відвідали прикордонний пункт пропуску в м. Нарва на кордоні між Естонією та Росією, особисто ознайомившись з умовами перетину російсько-естонського кордону.

Також завданням посадовців є розробка транспортного маршруту від Нарви до західного кордону України, якім будуть слідувати українці, що повертаються з РФ додому.

Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати

Нагадаємо, Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що депортовані українці зможуть повернутись на Батьківщину, навіть якщо в них відібрали паспорти у фільтраційних таборах.

Станом на кінець стало відомо, що Росія примусово депортувала на свою територію 1 млн 200 тис. українських громадян.