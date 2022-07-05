Японія впровадила нові санкції проти Росії та Білорусі

В переліку є колаборанти окупантів у Херсонської області.

Японія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ та Білорусі. До санкційного списку внесли 90 фізичних та юридичних осіб.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів Японії.

Зокрема, до санкційного списку потрапили: віцепрем'єр РФ Дмитро Григоренко, голова Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар, близький друг Путіна народний артист РФ та підприємець Сергій Ролдугін із дружиною, родичі олігарха голови ради директорів ПАТ "Северсталь" і ПАТ "Силові машини" Олексія Мордашова – Марина, Кирило і Микита Мордашови, голова правління АТ "Росгеологія" Сергій Горьков, гендиректор ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" Юрій Слюсар та співзасновник компанії "Київська площа" Рік Нісанов.

Крім того, до санкційного списку увійшли 45 російських військовослужбовців.

Японія також внесла до списку ряд російських компаній: АТ "Концерн ПКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегічної культури, а також ряд інформаційних порталів, включно з SouthFront, Newsfront і Інфорос, чиї рахунки в Японії будуть заблоковані.

Токіо ввів заборону на експорт товарів, що сприяють зміцненню промислової бази для 65 організацій Росії і 25 компаній Білорусі.

До списку організацій, на яких поширяться санкції, внесли компанії, що працюють у сфері авіабудування, суднобудування, радіоелектроніки, у тому числі низку найбільших авіазаводів. Йдеться про Новосибірський авіаційний завод ім. Чкалова (філія компанії "Сухой"), НДІ "Градієнт", Іркутський авіаційний завод і Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод ім. Гагаріна.

Також Японія запровадила заборону на імпорт золота з Росії.

З 5 вересня набуде чинності заборона надання Росії послуг у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та консалтингу.

Під японські санкції потрапили й колаборанти окупантів у Херсонської області – так званий глава окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо та його "заступник" Кирило Стремоусов.

Нагадаємо, Японія вперше з 2003 року офіційно назвала Курили незаконно окупованими Росією, а також "насильством, що підриває основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії".

Крім того, Україна отримала від Японії $500 млн кредиту на пільгових умовах.