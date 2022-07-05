​Влада Одеси закликала російських окупантів скласти зброю, зливати пальне та пошкоджувати техніку

Українці готові захищати свої будинки та близьких до останнього.

Голова Одеської обласної військової адміністрації закликав російських військовослужбовців, які воюють проти України, скласти зброю.

Про це Максим Марченко написав у Telegram-каналі.

"Ви знаходитесь на території чужої країни, де вас кидають на забій, і ви навряд чи виживете. Українці готові захищати свої будинки та близьких до останнього. Подумайте і ви про свої сім'ї. Вашим близьким потрібні живі здорові батьки, чоловіки та сини, потрібні вдома. Життя дане не для того, щоб виконувати злочинні накази путінського режиму. Складіть зброю!", – наголосив голова ОВА.

Він також закликав росіян "зберегти своє життя та майбутнє", відмовившись від участі у війні.

Голова ОВА також зазначив, що окупанти також можуть зливати пальне та виводити з ладу військову техніку.

За словами Марченка, тим росіянам, хто побоюється переслідування з боку російської влади, будуть надані міжнародні правозахисники та захист ООН.

"Це - не здача в полон! Це демонстрація вашої відмови від участі у злочині проти людства. Зробивши це, ви не зраджуєте російський народ і свою батьківщину", – пояснив він і дописав, що таким вчинком військовий РФ "дає Росії шанс зберегти гідність та надію на майбутнє".

Нагадаємо, Міністерство оборони ще в березні підготувало інструкцію для росіян, як правильно здаватися в полон.