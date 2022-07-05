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​Влада Одеси закликала російських окупантів скласти зброю, зливати пальне та пошкоджувати техніку

Українці готові захищати свої будинки та близьких до останнього.

​Влада Одеси закликала російських окупантів скласти зброю, зливати пальне та пошкоджувати техніку
Фото: EPA/UPG

Голова Одеської обласної військової адміністрації закликав російських військовослужбовців, які воюють проти України, скласти зброю.

Про це Максим Марченко написав у Telegram-каналі.

"Ви знаходитесь на території чужої країни, де вас кидають на забій, і ви навряд чи виживете. Українці готові захищати свої будинки та близьких до останнього. Подумайте і ви про свої сім'ї. Вашим близьким потрібні живі здорові батьки, чоловіки та сини, потрібні вдома. Життя дане не для того, щоб виконувати злочинні накази путінського режиму. Складіть зброю!", – наголосив голова ОВА.

Він також закликав росіян "зберегти своє життя та майбутнє", відмовившись від участі у війні.

Голова ОВА також зазначив, що окупанти також можуть зливати пальне та виводити з ладу військову техніку.

За словами Марченка, тим росіянам, хто побоюється переслідування з боку російської влади, будуть надані міжнародні правозахисники та захист ООН.

"Це - не здача в полон! Це демонстрація вашої відмови від участі у злочині проти людства. Зробивши це, ви не зраджуєте російський народ і свою батьківщину", – пояснив він і дописав, що таким вчинком військовий РФ "дає Росії шанс зберегти гідність та надію на майбутнє".

Нагадаємо, Міністерство оборони ще в березні підготувало інструкцію для росіян, як правильно здаватися в полон.

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