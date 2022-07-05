О другій годині ночі ворог завдав ракетного удару по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова. Будівля зазнала часткових руйнувань.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Від російської ракети залишилася вирва. Під час атаки в будівлі був один охоронець, постраждалих немає.

Фото: Телеграм Олега Синєгубова

За повідомленням голови ОДА, на території не було жодної військової інфраструктури.

Загалом протягом минулої доби ворог з артилерії та РСЗВ обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

"Пошкоджені приватні будинки, ставалися займання на відкритих територіях, які ліквідовували наші рятувальники. Учора внаслідок обстрілів у Кутузівці Харківського району поранено 81-річну жінку", – додає Олег Синєгубов.

Фото: Телеграм Олега Синєгубова

За даними Генштабу, на лінії зіткнення ведуться запеклі бої. На Харківському напрямку ворог зосереджений на стримуванні українських військових.

У районі Ізюма окупанти обстрілювали українські позиції та намагалися вести наступ в напрямку с. Долина.

"Наші захисники успішно відбили спроби штурму та змусили загарбників відступити з втратами", – резюмує зведення голова ОДА.

За повідомленням голови ОДА, впродовж тижня від обстрілів ворога загинули 30 мирних мешканців Харківщини.

Нагадаємо, за попередню добу Росія, серед інших атак, вдарила по освітньому закладі Харкова і обстріляла інтернат у Сумській області.