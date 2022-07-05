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"Ваші танки – допомога справжніх братів!" – Залужний подякував Польщі та Чехії за військову допомогу

"Ми воюємо за Україну, за Чехію, за Польщу. За кожен метр нашої слов'янської землі". 

Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував Польщі та Чехії за надану українським захисникам військову допомогу.

Завдяки танкам із цих країн українці борються зі спільним багатовіковим ворогом, написав Залужний у фейсбуці.

Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України
Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України
Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України
Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України
Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України
Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України
Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України
Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України

"Ми воюємо за Україну, за Чехію, за Польщу. За кожен метр нашої слов'янської землі. Ми вдячні народам Польщі та Чехії за допомогу та підтримку нашого війська та людей, які знайшли прихисток у ваших країнах від російських бомб та ракет", – написав він.

Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України

Залужний додав, що спільно з союзниками ми вистоїмо.

"Ваші танки – це допомога від справжніх братів!" – наголосив він.

Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України
Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України
Фото: facebook/Головнокомандувач ЗС України

Нагадаємо, на початку червня польський президент Анджей Дуда повідомив, що його країна передала оборонцям України понад 240 танків. 

Прага передала українцям свої Т-72 в обмін на 15 сучасних Leopard 2 від ФРН. 

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