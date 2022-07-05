Завдяки танкам із цих країн українці борються зі спільним багатовіковим ворогом, написав Залужний у фейсбуці.
"Ми воюємо за Україну, за Чехію, за Польщу. За кожен метр нашої слов'янської землі. Ми вдячні народам Польщі та Чехії за допомогу та підтримку нашого війська та людей, які знайшли прихисток у ваших країнах від російських бомб та ракет", – написав він.
Залужний додав, що спільно з союзниками ми вистоїмо.
"Ваші танки – це допомога від справжніх братів!" – наголосив він.
Нагадаємо, на початку червня польський президент Анджей Дуда повідомив, що його країна передала оборонцям України понад 240 танків.
Прага передала українцям свої Т-72 в обмін на 15 сучасних Leopard 2 від ФРН.