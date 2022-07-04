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Кулеба впевнений, що в разі потреби в новому рівні забезпечення Україні дадуть танки: "Так само нам казали, що гаубиць не буде"

Міністр висловив неофіційну думку, що постачання такої техніки можливе через країну Варшавського договору. 

Кулеба впевнений, що в разі потреби в новому рівні забезпечення Україні дадуть танки: "Так само нам казали, що гаубиць не буде"
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в разі продовження війни і потреби в новому рівні забезпечення партнери передадуть Україні натівські літаки і танки.

Офіційним поясненням рішення країн НАТО не передавати літаки й танки є те, що ця позиція існує, але вона не формалізована, тобто може змінитися. Про це міністр заявив в інтерв'ю LB.ua

"Так само нам казали, що гаубиць не буде, так само як нам казали, що РСЗВ не буде, ППО не буде. А потім і гаубиці з’явилися, і РСЗВ з’явилися, і потім ще ППО з’явилося. Тепер у нас залишились танки не радянського типу і літаки в списку. Я абсолютно переконаний: якщо війна триватиме і потребуватиме нового рівня забезпечення, то і ці питання ми вирішимо", – зазначив він. 

Кулеба повідомив, що розмова про гармати і ракетні системи залпового вогню починалася в країн-партнерок з такого ж аргументу, що це "наступальна зброя".

"От як президент Макрон сказав, що є неофіційна домовленість, я вам так скажу: є така неофіційна думка, що не треба напряму віддавати натівський танк Україні, треба натівський танк передати центральноєвропейській країні, яка належала до організації Варшавського договору, а ця країна нехай віддасть свій радянський танк Україні. Всі задоволені, НАТО здійснює заміщення арсеналів, і ще й робить при цьому добру справу, допомагає Україні. Є така думка, неофіційна, знову ж таки, що функціонує саме така логіка. Нам вона не подобається, ми про це відверто говоримо", – пояснив міністр.

Серед країн, що належали до Варшавського договору, – Болгарія, Польща, Румунія, Угорщина. 

Нагадаємо, ППО і РСЗВ Україні надають, зокрема, США. Президент Джо Байден минулого тижня оголосив новий пакет допомоги Україні на $800 млн, до якого увійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS. У травні Байден говорив, що Україні будуть постачати тільки ті РСЗВ, з яких не можна вести вогонь по території Росії.

Україна наполягає на необхідності постачання далекобійного озброєння, щоб не давати захопити нові населені пункти. Для витіснення ворога з Лисичанська, з якого вчора наша армія відійшла, щоб зберегти життя бійцям, в сил захисту далекобійної зброї було недостатньо. 

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