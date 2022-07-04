Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів. З них 19 виїздів – на ліквідацію пожеж, зокрема, 10 пожеж спричинили обстріли.

Про це повідомляє у Facebook ГУ ДСНС Харківській області.

Зазначається, що 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, сталося у Харківському районі, 2 – в Ізюмському та 2 – у Чугуївському районі області, а також у Шевченківському районі Харкова.

Фото: ГУ ДСНС Харківській області у Facebook

“Горіли будівля навчального закладу, СТО, триповерховий житловий будинок, господарська споруда, гараж, а також хвойна підстилка, суха трава та пшениця", – йдеться в повідомленні.

Фото: ГУ ДСНС Харківській області у Facebook

Так, о 15:38 в результаті ворожих обстрілів розпочалася пожежа в триповерховому приватному житловому будинку в селі Слобідське Харківського району області. Вогонь охопив близько 300 кв. м. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 20 фахівців особового складу ДСНС.

О 17:15 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі, яка сталася в результаті ворожих обстрілів на території Барвінківської територіальної громади Ізюмського району. Горіло поле пшениці на площі 30 га.

Фото: ГУ ДСНС Харківській області у Facebook

О 18:05 унаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі СТО в селищі Циркуни Харківського району. Площа пожежі складала близько 500 кв. До ліквідації пожежі залучали 3 одиниці техніки та 15 фахівців ДСНС.

У ніч на 4 липня в результаті ракетного обстрілу сталася пожежа в будівлі школи в Шевченківському районі міста Харкова. Триповерховий будинок отримав суттєві пошкодження. Площа пожежі становила близько 60 кв.м. До ліквідації пожежі залучали 6 одиниць техніки та 30 спеціалістів ДСНС.

Нагадаємо, окупанти обстріляли села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад Харківського району. Внаслідок обстрілів загинули люди.