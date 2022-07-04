​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора через російські обстріли на Харківщині спалахнули 10 пожеж

Горіла школа, житловий будинок і СТО.

Учора через російські обстріли на Харківщині спалахнули 10 пожеж
Фото: ГУ ДСНС Харківській області у Facebook

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів. З них 19 виїздів – на ліквідацію пожеж, зокрема, 10 пожеж спричинили обстріли.

Про це повідомляє у Facebook ГУ ДСНС Харківській області.

Зазначається, що 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, сталося у Харківському районі, 2 – в Ізюмському та 2 – у Чугуївському районі області, а також у Шевченківському районі Харкова.

Фото: ГУ ДСНС Харківській області у Facebook

“Горіли будівля навчального закладу, СТО, триповерховий житловий будинок, господарська споруда, гараж, а також хвойна підстилка, суха трава та пшениця", – йдеться в повідомленні.

Фото: ГУ ДСНС Харківській області у Facebook

Так, о 15:38 в результаті ворожих обстрілів розпочалася пожежа в триповерховому приватному житловому будинку в селі Слобідське Харківського району області. Вогонь охопив близько 300 кв. м. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 20 фахівців особового складу ДСНС.

О 17:15 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі, яка сталася в результаті ворожих обстрілів на території Барвінківської територіальної громади Ізюмського району. Горіло поле пшениці на площі 30 га.

Фото: ГУ ДСНС Харківській області у Facebook

О 18:05 унаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі СТО в селищі Циркуни Харківського району. Площа пожежі складала близько 500 кв. До ліквідації пожежі залучали 3 одиниці техніки та 15 фахівців ДСНС.

У ніч на 4 липня в результаті ракетного обстрілу сталася пожежа в будівлі школи в Шевченківському районі міста Харкова. Триповерховий будинок отримав суттєві пошкодження. Площа пожежі становила близько 60 кв.м. До ліквідації пожежі залучали 6 одиниць техніки та 30 спеціалістів ДСНС.

Нагадаємо, окупанти обстріляли села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад Харківського району. Внаслідок обстрілів загинули люди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також