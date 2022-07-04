Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдесятеро переважали сили оборони на Луганщині, – Гайдай

Кількість далекобійної зброї у ЗСУ була недостатньою для витіснення ворога. 

Окупанти вдесятеро переважали сили оборони на Луганщині, – Гайдай
Луганська область після російських обстрілів (ілюстративне фото)
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Росіяни вдесятеро переважали сили захисників на Луганщині. Навіть в останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем медики госпіталізували поранених, рятували місто пожежники, поліція фіксувала злочини.

Окупанти закріпилися в Лисичанську. Також їм вдалось форсувати Сіверський Донець, щоб на пʼятий місяць повномасштабного вторгнення захопити Білогорівку. Крім цього, вони окупували Золотарівку, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, армія РФ зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх на Лисичанську. Їхня перевага в особовому складі нівелювалася майстерністю українських бійців, але необхідна для витіснення ворога кількість далекобійної зброї до України ще не надійшла. 

"Ця навала руйнувала місто та вбивала людей. Багато поранених місцевих жителів ми вивезли до лікарень Дніпра, Львова чи Івано-Франківська. Тільки уявіть, що в медзакладах Донеччини, де зараз теж вже небезпечно, за останні тижні отримують, або вже отримали, допомогу близько 50 важкопоранених лисичан. Тих, хто потребував госпіталізації, евакуювали навіть в останній день оборони. Як і рятували місто від полум’я пожежники, коли займалися багатоповерхівки", – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, учора українські захисники відійшли з Лисичанська. Це рішення було ухвалено, щоб зберегти життя бійців. Після відходу росіянам вдалось форсувати Сіверський Донецьк – річку, яку вони намагались перейти протягом кількох місяців, але зазнавали втрат, що вимірювались сотнями. 

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ми повернемося в Лисичанськ завдяки тактиці і нарощуванню постачання зброї. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також