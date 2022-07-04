Окупанти вдесятеро переважали сили оборони на Луганщині, – Гайдай

Росіяни вдесятеро переважали сили захисників на Луганщині. Навіть в останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем медики госпіталізували поранених, рятували місто пожежники, поліція фіксувала злочини.

Окупанти закріпилися в Лисичанську. Також їм вдалось форсувати Сіверський Донець, щоб на пʼятий місяць повномасштабного вторгнення захопити Білогорівку. Крім цього, вони окупували Золотарівку, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, армія РФ зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх на Лисичанську. Їхня перевага в особовому складі нівелювалася майстерністю українських бійців, але необхідна для витіснення ворога кількість далекобійної зброї до України ще не надійшла.

"Ця навала руйнувала місто та вбивала людей. Багато поранених місцевих жителів ми вивезли до лікарень Дніпра, Львова чи Івано-Франківська. Тільки уявіть, що в медзакладах Донеччини, де зараз теж вже небезпечно, за останні тижні отримують, або вже отримали, допомогу близько 50 важкопоранених лисичан. Тих, хто потребував госпіталізації, евакуювали навіть в останній день оборони. Як і рятували місто від полум’я пожежники, коли займалися багатоповерхівки", – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, учора українські захисники відійшли з Лисичанська. Це рішення було ухвалено, щоб зберегти життя бійців. Після відходу росіянам вдалось форсувати Сіверський Донецьк – річку, яку вони намагались перейти протягом кількох місяців, але зазнавали втрат, що вимірювались сотнями.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ми повернемося в Лисичанськ завдяки тактиці і нарощуванню постачання зброї.