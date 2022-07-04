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Окупанти залишили Мелітопольський аеродром, – Стратком ЗСУ

Російські солдати евакуювалися до обіду.

Окупанти залишили Мелітопольський аеродром, – Стратком ЗСУ
Фото: Пресслужба міськради Мелітополя

Росіяни залишили Мелітопольський аеродром, який вони використовували як військову базу, через точні обстріли Збройних сил України

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

“Можна сказати, що Мелітопольського аеродрому як військової бази рашистів вже не існує. З 3-ї ранку після перших обстрілів вони почали евакуювати весь особовий склад звідти, о 6-й ранку, після другого масованого обстрілу, вони почали евакуювати всю вцілілу техніку”, – стверджує джерело. 

Окупанти евакуювалися до 9-10 ранку. 

Після цього на території їхньої військовій бази вже не було жодної людини.

Нагадаємо, що українські захисники в ніч на неділю знищили в окупованому Мелітополі одну з чотирьох військових баз російських загарбників, розташовану на аеродромі міста.

Після цього ворог перекрив виїзд у місто.

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