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Окупанти обстріляли на Сумщині психоневрологічний інтернат, постраждали пацієнти

Зруйновано адмінкорпус та гуртожиток.

Окупанти обстріляли на Сумщині психоневрологічний інтернат, постраждали пацієнти
Фото: sumy.today

Окупанти обстріляли на Сумщині Атинськй психоневрологічний інтернат психоневрологічний інтернат, постраждало троє пацієнтів.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

“О 20 годині росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату”, – сказав він.

За півгодини розпочалися обстріли з артилерії. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйновано адмінкорпус та гуртожиток.

“Як мінімум троє людей постраждали – це пацієнти закладу, які наразі в лікарні”, – зазначив Живицький.

Нагадаємо, Живицький закликає громадян утриматися від поїздок у 10-кілометрову прикордонну зону, а жителів регіону дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

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