Окупанти обстріляли на Сумщині психоневрологічний інтернат, постраждали пацієнти

Окупанти обстріляли на Сумщині Атинськй психоневрологічний інтернат психоневрологічний інтернат, постраждало троє пацієнтів.
Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
“О 20 годині росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату”, – сказав він.
За півгодини розпочалися обстріли з артилерії. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйновано адмінкорпус та гуртожиток.
“Як мінімум троє людей постраждали – це пацієнти закладу, які наразі в лікарні”, – зазначив Живицький.
Нагадаємо, Живицький закликає громадян утриматися від поїздок у 10-кілометрову прикордонну зону, а жителів регіону дослухатися до сигналів повітряної тривоги.