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Росія має достатньо “смерчів” та “ураганів”, щоб знищувати в Україні місто за містом, – Зеленський

“Вони зібрали на Донбасі зараз свою найбільшу вогневу потугу".

Росія має достатньо “смерчів” та “ураганів”, щоб знищувати в Україні місто за містом, – Зеленський

Росія має достатньо “смерчів”, “ураганів”, “градів”, щоб знищувати в Україні місто за містом.

Про це йдеться у відеозверненні президента України Володимира Зеленського.

“Вони зібрали на Донбасі зараз свою найбільшу вогневу потугу. І вони можуть використовувати десятки тисяч артилерійських снарядів щодобово на одній ділянці фронту. Це реальність”,  – сказав він. 

Зеленський підкреслив, що ЗСУ знищують потенціал окупантів – день за днем, прораховано, потужно. “І, звичайно, отримані нами системи HIMARS та інша зброя від партнерів відіграють при цьому важливу роль”,  – підкреслив очільник держави.

Нагадаємо, за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20. Пошкоджено близько 40 житлових будинків.

У Слов’янську загинуло 6, зокрема одна дитина, і поранено 19 людей

У Краматорську окупанти пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. За попередньою інформацією, поранено одну людину.

В Авдіївці загинула одна людина.

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