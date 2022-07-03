Росія має достатньо “смерчів” та “ураганів”, щоб знищувати в Україні місто за містом, – Зеленський

“Вони зібрали на Донбасі зараз свою найбільшу вогневу потугу".

Росія має достатньо “смерчів”, “ураганів”, “градів”, щоб знищувати в Україні місто за містом.

Про це йдеться у відеозверненні президента України Володимира Зеленського.

“Вони зібрали на Донбасі зараз свою найбільшу вогневу потугу. І вони можуть використовувати десятки тисяч артилерійських снарядів щодобово на одній ділянці фронту. Це реальність”, – сказав він.

Зеленський підкреслив, що ЗСУ знищують потенціал окупантів – день за днем, прораховано, потужно. “І, звичайно, отримані нами системи HIMARS та інша зброя від партнерів відіграють при цьому важливу роль”, – підкреслив очільник держави.

Нагадаємо, за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20. Пошкоджено близько 40 житлових будинків.

У Слов’янську загинуло 6, зокрема одна дитина, і поранено 19 людей.

У Краматорську окупанти пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. За попередньою інформацією, поранено одну людину.

В Авдіївці загинула одна людина.