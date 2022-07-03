У ДСНС створять 80 нових піротехнічних підрозділів

В Державній службі з надзвичайних ситуацій створять 80 нових піротехнічних підрозділів для розмінування території України.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

В МВС зазначили, що наразі фахівці справляються з обсягом робіт. Первинне розмінування планують завершити за рік після деокупації.

Оскільки з часом звільнених територій ставитиме більше, то знадобиться більше піротехніків для проведення розмінування.

"Чим швидше наші воїни будуть їх звільняти, тим більше треба буде піротехніків... . Вже зараз нові підрозділи проходять навчання із залученням міжнародних партнерів", - додали в МВС.

Нагадаємо, щодня піротехнічні підрозділи МВСУ вилучають 2-5 тисяч вибухонебезпечних предметів. У ДСНС повідомили, що майже 300 тисяч квадратних кілометрів території України потребує гуманітарного розмінування. За оптимістичними підрахунками на проведення таких робіт знадобиться 10 років.