Розібрано завали на 90% площі ТЦ “Амстор” у Кременчуці, – ДСНС

Станом на 20:00 у Кременчуці Полтавської області обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90 % загальної площі ТЦ “Амстор”.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

“Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб та постраждало 64 особи, з яких 26 - госпіталізовано”, - йдеться у повідомленні.

В ДСНС додали, що всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.

Нагадаємо, 27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру в місті Кременчук.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив 28 червня, що вже встановлено перші імена російських льотчиків, які вчинили цей злочин.

Папа Римський назвав ракетний удар по ТЦ у Кременчуку “варварським”.