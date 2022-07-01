Петиція про повернення до ефіру телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий" набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів про повернення до цифрового ефіру українських телеканалів "Еспресо", "5 канал" та "Прямий" набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Петицію було подано 18 квітня, а станом на 1 липня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
"4 квітня державний концерн РРТ без попередження викинув з ефіру три загальнонаціональні мовники. Мовлення українських незалежних телеканалів "Еспресо", "5 каналу" та "Прямого" було незаконно припинено у період, коли в Україні триває війна з Росією, зокрема інформаційна. Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує. Такими діями фактично обмежується свобода слова", - йдеться в тексті петиції.
Через це автор просить уряд звернути увагу на дії керівництва державного концерну РРТ, а також негайно вжити заходів щодо повернення телеканалів "Еспресо", "5 каналу" та "Прямого" в цифровий ефір.
Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який зобов'язує українські телеканали показувати спільний інформаційний марафон. Його ведуть медіагрупи «1+1», «Інтер», StarLightMedia, «Україна», парламентський телеканал «Рада» та Суспільне.
Водночас низка телеканалів із загальнонаціональним покриттям, зокрема "5 канал" та "Прямий", транслювали власний марафон. 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнули мовлення телеканалу "Еспресо" в цифровій мережі Т2.
Українські правозахисники просять повернути до ефіру телеканали та загалом утриматися від суттєвих обмежень свободи слова.
16 червня в Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення мовлення "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо".