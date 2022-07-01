Війна "зістарить" українців на 10-15 років: Голова МОЗ прогнозує більше інфарктів та інсультів

Українці практично у прямому ефірі спостерігають за всіма воєнними подіями, що впливає на психологічний стан кожного.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує, що в Україні за кілька років зросте кількість онкологічних та серцево-судинних захворювань, оскільки війна біологічно "зістарить" людей.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає ЛІГА.net.

Ляшко зазначив, що нинішня війна Росії проти України - найінформатизованіша в історії людства. Українці практично в прямому ефірі спостерігають за всіма воєнними подіями, що впливає на психологічний стан кожної людини.

"За попередніми підрахунками та дослідженнями, які вже проводилися провідними вченими, такий тривалий вплив на психоемоційний стан людей призводить до того, що вони біологічно старіють на 10-15 років. Тобто зараз будуть наздоганяти ті хвороби, які зазвичай, наприклад, у 40 років не траплялися, а траплялися в 60 років", - сказав міністр.

Він наголосив, що слід готуватися до того, що через рік-два в Україні буде більше випадків онкологічних та серцево-судинних захворювань – зокрема, інфарктів та інсультів.

За прогнозами МОЗ, через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн українців, з них близько 3-4 млн потрібно буде призначати медикаментозне лікування.

Нагадаємо, 10 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію канабісу, але лише в певних цілях. У МОЗ наголосили, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, серед яких: ПТСР, які отримані внаслідок воєнних дій.