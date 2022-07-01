Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти знищили майже весь транспорт, який закупили за останні п'ять років у Маріуполі

259 автобусів, тролейбусів та трамваїв пошкоджено, близько 90% не підлягають оновленню.

Окупанти знищили майже весь транспорт, який закупили за останні п'ять років у Маріуполі
Фото: EPA/UPG

У Маріуполі російські окупанти знищили майже весь транспорт, який було закуплено за останні п‘ять років.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

259 автобусів, тролейбусів та трамваїв пошкоджено, близько 90% повністю знищено та не підлягають оновленню. Більш-менш вцілілий транспорт окупанти намагаються відремонтувати та відправляють його до Донецька.

Крім того, зруйновано понад 50 км тролейбусної та трамвайної контактної мережі. А це 95%. Щоб це відновити необхідно 2-3 роки активної роботи та мільйонні інвестиції.

"Лише за п‘ять років нам вдалося побудувати сучасну транспортну модель. Закупили комфортабельні автобуси та тролейбуси, запустили нові маршрути. Вже почали ремонт депо, яке мало стати кращим в Україні. Маріупольці нарешті отримали у рідному місті європейський рівень сервісу. росіяни все це цинічно знищили. Тепер вони ще й вивозять вцілілий транспорт до Донецька. А маріупольцям дають застарілі автобуси. Таке їхнє «визволення», яке грунтується на руйнації та знущанні з жителів", - зазначив мер Вадим Бойченко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також