Окупанти знищили майже весь транспорт, який закупили за останні п'ять років у Маріуполі

У Маріуполі російські окупанти знищили майже весь транспорт, який було закуплено за останні п‘ять років.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

259 автобусів, тролейбусів та трамваїв пошкоджено, близько 90% повністю знищено та не підлягають оновленню. Більш-менш вцілілий транспорт окупанти намагаються відремонтувати та відправляють його до Донецька.

Крім того, зруйновано понад 50 км тролейбусної та трамвайної контактної мережі. А це 95%. Щоб це відновити необхідно 2-3 роки активної роботи та мільйонні інвестиції.

"Лише за п‘ять років нам вдалося побудувати сучасну транспортну модель. Закупили комфортабельні автобуси та тролейбуси, запустили нові маршрути. Вже почали ремонт депо, яке мало стати кращим в Україні. Маріупольці нарешті отримали у рідному місті європейський рівень сервісу. росіяни все це цинічно знищили. Тепер вони ще й вивозять вцілілий транспорт до Донецька. А маріупольцям дають застарілі автобуси. Таке їхнє «визволення», яке грунтується на руйнації та знущанні з жителів", - зазначив мер Вадим Бойченко.