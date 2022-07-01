Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів перше засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

У своєму виступі, текст якого оприлюднено на сайті ОПУ, він зазначив, що навіть зараз, після Бучі і Маріуполя, у світі є такі діячі, які гадають, що Україною можна пожертвувати заради миру у світі та запобігання глобальній катастрофі.

"Знаємо, що є такі, хто вважає: варто дати Росії те, чого вона хоче, і відновити business as usual. Тільки as usual уже не буде. Росія показала свою повну неспроможність домовлятися. Угоди мають порушуватися – один із засадничих принципів російської realpolitik. Другий принцип – право на ці порушення належить виключно Росії. Це означає, що жодна домовленість не буде остаточною, і Кремль вимагатиме ще і ще. Шантажуватиме сусідів, партнерів, світ усе новими й новими кризами", – нагадав він.

У звʼязку з цим Україна потребує надійного рішення. Група має розробити конкретні рекомендації.

Фото: Анна Стешенко

"Україна має вкрай негативний досвід безпекових запевнень у межах Будапештського меморандуму. Ми категорично відмовляємося його повторювати. Будапешта-2 не буде. Ми потребуємо ефективних гарантій для стримування майбутньої агресії з боку Росії – військових, політичних, дипломатичних, інституційних, фінансових тощо. Ці гарантії мають бути включені в юридично обов’язкові й належним чином ратифіковані міжнародні угоди з державами-гарантами", – зазначив він.

До гарантій має увійти подальше надання сучасних конвенційних озброєнь та бойової техніки без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод.

Також – фінансова допомога для відновлення оборонного сектору України, щоб запобігти новим нападам. Крім цього, Україна потребує поглиблення співпраці в галузях інформаційної, кібернетичної та морської безпеки, а також обміну й аналізу розвідувальної інформації. Зокрема, для своєчасного виявлення ознак підготовки збройної агресії проти України.

Наступний блок – стримування нових нападів. Для цього потрібно побудувати систему двосторонніх або багатосторонніх договорів, які передбачатимуть детальні механізми дій гарантів на випадок агресії проти України.

Останнім блоком гарантій має бути санкційна політика. Санкції проти РФ мають тривати, допоки вона не виконає двох вимог: вона має не просто повністю вивести війська з України, а надати належні запевнення й гарантії неповторення агресії проти України та забезпечити повну компенсацію шкоди, заподіяної нашій державі та громадянам.

Також має бути передбачено дієвий механізм впровадження превентивних санкцій на майбутнє – у разі виникнення загрози агресії. Водночас необхідні гарантії термінового впровадження узгодженого та синхронного міжнародного режиму санкцій у разі, якщо агресія таки відбудеться.

Андрій Єрмак нагадав про формат United 24, запропонований Володимиром Зеленським, котрий полягає у тому, щоб безпекові гарантії для України у майбутньому стали основою нової світової системи безпеки. United 24 - це свого роду служба порятунку для країн, клуб відповідальних держав, які протягом 24 годин надають конкретну допомогу - військово-технічну, економічну, політичну, гуманітарну, а також вводять санкції проти агресора.

До групи входять люди зі світовими іменами та досвідом вирішення надскладних питань. Вони діють у якості експертів від свого імені та не представляють уряди своїх країн або організації, у яких вони працюють.

Склад групи:

Екс-премʼєр-міністр Австралії Кевін Радд;

Екс-заступник міністра оборони США з політичних питань Мішель Флурной;

Екс-прем'єр-міністр Швеції і колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт;

Колишній голова МЗС Великої Британії Вільям Хейг;

Екс-міністр з охорони довкілля, охорони природи та ядерної безпеки ФРН Норберт Рьоттґен;

Екс-очільник МЗС Польщі та депутат Європарламенту Анна Фотига;

Директор програми «Ширша Європа» Європейської ради з міжнародних відносин, французький дипломат Марі Дюмолан;

Президент Італійського інституту міжнародних політичних досліджень, дипломат Жампʼєро Массоло;

Директор Центру східних досліджень (OSW), польський політолог Адам Еберхардт;

Політичний експерт Роксана Крістеску;

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін.

Проектними менеджерами групи з української сторони будуть Олександр Бевз та Дарія Зарівна, зі сторони організації Rasmussen Global – Фабріс Потьє та Гаррі Недельцу.

Нагадаємо, Україна наполягає на підписані з союзниками угоди про гарантії безпеки. Україна на переговорах запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН – Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль – надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на принцип колективної безпеки НАТО. Зокрема, упродовж трьох днів після нападу на Україну країни-гаранти повинні надати військову допомогу, озброєння та створити безпольотну зону.