Наразі немає жодних перемовин чи домовленостей про зустріч Зеленського з Путіним, - Єрмак

Україна не отримувала жодних сигналів від Туреччини щодо можливих перемовин президентів України та Росії. Українська сторона постійно продовжує консультації щодо розблокування українських портів. Однак наразі немає конкретних домовленостей щодо дати відповідної зустрічі в Туреччині.

Про це на брифінгу за результатами першого засідання групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України заявив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає кореспондент LB.ua.

"Що стосується Туреччини, то наразі ніяких перемовин та домовленостей щодо зустрічі президента України та Росії не ведеться. Ми про такі сигнали не чули. Позицію нашу з цього приводу усі добре знають. Президент дуже багато про це говорив", - сказав він.

Водночас консультації з Туреччиною щодо розблокування експорту українського зерна продовжуються.

"Вони продовжуються також на рівні ООН. Я декілька разів на тиждень маю розмови з паном Гуттерішем. Також ми обговорюємо процес з турецькою стороною. Але про якісь конкретні дати щодо зустрічі в Туреччині чи в будь-якому іншому місті наразі домовленостей немає", - пояснив Єрмак.

Він запевнив, що Україна має отримати гарантії відновлення експорту.

"На першому місці для нас стоїть питання безпеки. Бо це дуже важливо стратегічно. Без гарантій безпеки говорити про це складно. Але консультації продовжуються", - додав голова Офісу президента.

Нагадаємо, раніше в червні президент Туреччини Реджеп Ердоган анонсував нові переговори з Зеленським і Путіним щодо розблокування експорту зерна. 30 травня Ердоган провів телефонні розмови з президентами України й РФ.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що готовий говорити з Путіним з посередниками чи без, якщо Росія готова закінчити війну та забратись з наших територій.