​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував свій публічний конфлікт із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, однак спростувава, що його можна трактувати як підготовку ґрунту для відставки глави уряду, про який пишуть ЗМІ.

Про це Філатов розповів в інтерв'ю ZN.UA.

За його словами, представники місцевого самоврядування "не можуть нормально спілкуватися з Кабміном та особисто з прем'єром". Так, учора, відразу кілька мерів і представників місцевого самоврядування висловили своє невдоволення діями уряду та навіть звинуватили Шмигаля в "саботажі і шкідництві".

Індикатором загострення конфлікту стало рішення уряду повернути всі закупівлі органів місцевого самоврядування (ОМС), у тому числі на армію та ТРО, в систему Prozorro. І це сильно ускладнило місцевій владі можливість оперативно здійснювати закупівлю товарів та обладнання: бронежилетів, тепловізорів, прицілів та іншого.

Філатов зазначив, що на його думку Кабмін має "відчепитися" від муніципалітетів щодо всіх питань, пов'язаних із військовими закупівлями.

"Із Prozorro, з валютним контролем, з подвійним оподаткуванням, із передоплатою. От можна це все якось вирішити конкретно за воєнними законами? Тим більше що всі підзаконні акти ми розробили й давно направили в Кабмін. Включаючи специфікацію: що, де й за скільки купуватимемо. Щоб ми могли витрачати гроші на Батьківщину. Ми ж не просимо таких привілеїв для інших закупівель", - зазначив він.

Мер Дніпра також зазначив, що не бачить нічого поганого у зміні уряду, навіть під час воєнного стану.

"Може, президентові про це не говорять, й узагалі, йому є чим займатися. Зараз ми зайшли в комітети, працюємо з депутатами. Мій колега мер Житомира Сергій Сухомлін досить жорстко виступив із цього приводу на РНБО. Що стосується міняти чи не міняти. Вихід завжди можна знайти. Але якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі. Ну, а якщо він знову забив копитами, то, може, і можна ще протягнути якийсь час", - додав Філатов.

Нагадаємо, інформацію про про можливу підготовку заміни голови уряду поширила УП. Журналісти з посиланням на джерела написали, що "у владі придивляються одразу до п’ятьох варіантів на заміну Шмигалю". Однак, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечив це і наголосив, що питання заміни прем’єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється. За час повномасштабного вторгнення в українському уряді змінився один міністр – агрополітики.

Шмигаль очолює український уряд вже з весни 2020.