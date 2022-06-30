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Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією та запроваджує торговельне ембарго, - МЗС

Це відповідь на визнання Сирією так званої "незалежності" тимчасово окупованих Росією Донеччини і Луганщини.

Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією та запроваджує торговельне ембарго, - МЗС
Фото: EPA/UPG

Україна оголосила про розірвання дипломатичних стосунків із Сирією. Причина - визнання останньою так званої "незалежності" тимчасово окупованих Росією Донеччини і Луганщини.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Розриву консульських відносин між обома державами не буде. Також Україна розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії та накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних і фізичних осіб.

В МЗС наголосили, що рішуче засуджують рішення Сирії визнати "незалежність" ОРДЛО.

"Наша позиція чітка – ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та захищаємо національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В МЗС підкреслили, що розглядають рішення Сирії, як недружній акт щодо України, "посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права". 

У міністерстві додали, що визнання ОРДЛО в Сирії зробили на "замовлення своїх кураторів в Кремлі". 

Через злочини режиму Башара Асада проти сирійського народу Україна закрила своє посольство в Дамаску ще у 2016 році. А у 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. 

Захист інтересів українців у Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

Нагадаємо, раніше закордонні ЗМІ повідомляли, що російський балкер Matros Pozynich прибув до Сирії зі значною кількістю зерна, можливо, вкраденого з України.

За даними української розвідки, Росія може вивозити викрадене з України зерно через Середземне море до Сирії, а звідти контрабандою вантаж може постачатися до інших країн Близького Сходу.

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