«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
«Сімка» вдарила по нафті. Росію спробують позбавити енергетичних надприбутків
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ відбили гелікоптерну атаку росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
Одещину повністю звільнено від окупантів, – речник ОВА
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
На Київщині блискавка пошкодила міст, є загиблий (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Індонезія: недооцінений партнер
Індонезія: недооцінений партнер
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
Росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і, ймовірно, залишили його, – ОК "Південь"
ГоловнаПолітика

Зеленський запросив Нову Зеландію долучитися до повоєнної відбудови України

Президент України провів розмову із прем'єркою Джасіндою Ардерн.

Зеленський запросив Нову Зеландію долучитися до повоєнної відбудови України
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Нової Зеландії Джасіндою Ардерн.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Провів розмову з прем’єр-міністром Нової Зеландії Джасіндою Ардерн. Подякував за солідарність і підтримку України, зокрема, безпекову", – повідомив Зеленський.

Співрозмовники обговорили подальше посилення санкцій проти РФ та шляхи притягнення агресора до відповідальності.

Зеленський також запросив Нову Зеландію долучитися до повоєнної відбудови України.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Нова Зеландія допоможе транспортувати пожертвувану Україні військову допомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також