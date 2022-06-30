Зеленський запросив Нову Зеландію долучитися до повоєнної відбудови України

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Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Нової Зеландії Джасіндою Ардерн.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Провів розмову з прем’єр-міністром Нової Зеландії Джасіндою Ардерн. Подякував за солідарність і підтримку України, зокрема, безпекову", – повідомив Зеленський.

Співрозмовники обговорили подальше посилення санкцій проти РФ та шляхи притягнення агресора до відповідальності.

Зеленський також запросив Нову Зеландію долучитися до повоєнної відбудови України.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Нова Зеландія допоможе транспортувати пожертвувану Україні військову допомогу.