Механізм формування Реєстру олігархів запущено, – Данілов

За словами секретаря РНБО, є пʼять субʼєктів подання. Яких – він не уточнив.

Президент Володимир Зеленський затвердив Положення про визначення порядку формування і ведення Реєстру олігархів.

Таким чином запущено механізм формування цього реєстру, повідомив у twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

"Підставою для включення до Реєстру є рішення РНБО. 5 суб’єктів подання. Деокупація, дерусифікація й деолігархізація!" – написав він.

Деталі щодо субʼєктів подання він не уточнив.

🚀Механізм формування Реєстру олігархів запущено. @ZelenskyyUa затвердив Положення (УП, 29.06.22), яким визначається порядок формування та ведення Реєстру.



✅ Підставою для включення до Реєстру є рішення РНБО.



5️⃣ суб’єктів подання.



Деокупація, дерусифікація й деолігархізація! — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 30, 2022

У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів. Фінальний текст документу зʼявився тільки в жовтні.

Згідно з ним, особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься людина, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку;

підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є), перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Закон про олігархів передбачає створення реєстру, обмеження впливу на ЗМІ та подання "декларацій" за контакти з олігархами.

Імена потенційних кандидатів на потрапляння в реєстр називав міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, це Ігор Коломойський, Петро Порошенко (під питанням), Рінат Ахметов.