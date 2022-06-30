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Механізм формування Реєстру олігархів запущено, – Данілов

За словами секретаря РНБО, є пʼять субʼєктів подання. Яких – він не уточнив. 

Механізм формування Реєстру олігархів запущено, – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов
Фото: УП

Президент Володимир Зеленський затвердив Положення про визначення порядку формування і ведення Реєстру олігархів.

Таким чином запущено механізм формування цього реєстру, повідомив у twitter секретар РНБО Олексій Данілов. 

"Підставою для включення до Реєстру є рішення РНБО. 5 суб’єктів подання. Деокупація, дерусифікація й деолігархізація!" – написав він.

Деталі щодо субʼєктів подання він не уточнив. 

У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів. Фінальний текст документу зʼявився тільки в жовтні. 

Згідно з ним, особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься людина, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

  • бере участь у політичному житті;
  • має значний вплив на засоби масової інформації;
  • є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку;
  • підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є), перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Закон про олігархів передбачає створення реєстру, обмеження впливу на ЗМІ та подання "декларацій" за контакти з олігархами.

Імена потенційних кандидатів на потрапляння в реєстр називав міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, це Ігор Коломойський, Петро Порошенко (під питанням), Рінат Ахметов.

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