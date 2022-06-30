Механізм формування Реєстру олігархів запущено, – Данілов

Президент Володимир Зеленський затвердив Положення про визначення порядку формування і ведення Реєстру олігархів.
Таким чином запущено механізм формування цього реєстру, повідомив у twitter секретар РНБО Олексій Данілов.
"Підставою для включення до Реєстру є рішення РНБО. 5 суб’єктів подання. Деокупація, дерусифікація й деолігархізація!" – написав він.
Деталі щодо субʼєктів подання він не уточнив.
🚀Механізм формування Реєстру олігархів запущено. @ZelenskyyUa затвердив Положення (УП, 29.06.22), яким визначається порядок формування та ведення Реєстру.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 30, 2022
✅ Підставою для включення до Реєстру є рішення РНБО.
5️⃣ суб’єктів подання.
Деокупація, дерусифікація й деолігархізація!
У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів. Фінальний текст документу зʼявився тільки в жовтні.
Згідно з ним, особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься людина, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:
- бере участь у політичному житті;
- має значний вплив на засоби масової інформації;
- є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку;
- підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є), перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Закон про олігархів передбачає створення реєстру, обмеження впливу на ЗМІ та подання "декларацій" за контакти з олігархами.
Імена потенційних кандидатів на потрапляння в реєстр називав міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, це Ігор Коломойський, Петро Порошенко (під питанням), Рінат Ахметов.