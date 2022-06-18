Головне за день. Субота, 18 червня

Удар по Кривому Рогу, Зеленський на півдні, збитий СУ-25 плюс полонений льотчик і початок купального сезону на Одещині. Яким запам’ятається 115-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що українські захисники завдали росіянам значних втрат на Слов'янському напрямку в районі Краснопілля, коли окупанти намагалися провести розвідку боєм.

На Сєвєродонецькому напрямку вдалося відбити ворожий штурм у напрямку Сиротиного. Також окупанти намагалися вести штурмові дії для встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, однак успіху не мали. Про ситуацію на інших напрямках станом на 18.00 18 червня – в нашій новині.

Війська РФ вдарили ракетами по Інгулецькому району Кривого Рогу, повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

У місті є руйнування і постраждалі.

В Ізюмському районі Харківщини Росія завдала ракетних ударів по газопереробному підприємству.

"За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки", - зазначив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. У результаті обстрілів виникла велика пожежа.

Сьогоднішні обстріли окупантами Дніпропетровщини спричинили масштабні руйнування.

За повідомленням голова Дніпропетровської облради Миколи Лукашука і голови ОВА Валентина Резніченка, у Новомосковському районі три ракети зруйнували нафтобазу. З опіками госпіталізовано троє людей.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки окупантів зросла до 11 людей, один з постраждалих у важкому стані.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що Росія підтягнула на Луганщину всі свої резерви, найближчими днями варто очікувати великих ворожих наступів.

"Росіяни кинули всі резерви на Сєвєродонецький та Бахмутський напрямки. Намагаються встановити повний контроль над обласним центром та "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут... Важка ситуація в села-сателітах Сєвєродонецька. Важкі бої були в Метьолкіному. Чекаємо на нічні події", - повідомив Гайдай.

На Донеччині військові 72 ОМБр імені Чорних Запорожців збили з ПЗРК "Ігла" російський літак Су-25.

"…Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент", - йдеться у повідомленні бригади у Facebook.

Пілота збитого літака Су-25, який встиг катапультуватися, взяли в полон.

"А ось і пілот намалювався. Живий трофей 72 ОМБ ім. Чорних Запорожців… Чоловік живий, має травми через "м'яке" приземлення. Він у надійних та дбайливих руках ЗСУ", - повідомила бригада в Телеграм-каналі.

Бійці 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ підірвали танк і дві БМП окупантів.

Влучні постріли зроблені з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм.

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив перехоплене внутрішньоштабне зведення російських втрат.

"Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 37 592 особи. Ця цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. На п'ятницю 17 червня це 9 457 загиблих", – написав Аваков у Telegram.

Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби ЗСУ ліквідували близько 200 російських військових, дев’ять танків, один літак та десять броньованих машин.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів ще один обмін за формулою 5 на 5, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля. Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України", - розповіли в ГУР.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ленд-ліз від США, який має спростити надання військової допомоги Україні на тлі загрози російського вторгнення, ще не розпочав діяти.

Він додав, що ленд-ліз може розпочатися в липні-вересні, тому що є дуже багато чинників, які необхідно врахувати.

Данілов також дорікнув голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, який заявив, що Україна в середньому втрачає 200-300 воїнів вбитими на день, інколи число вбитих та поранених може доходити до 1000 за день. На думку секретаря Радбезу, даними про втрати жонглювати не можна, а за свої слова слід відповідати.

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових у Миколаївській області та вручив бійцям нагороди.

У Миколаєві відбулася нарада щодо стану економіки, відновлення водопостачання, ситуації в сільському господарстві.

Президент відвідав також Одеську область.

Під час зустрічі з керівництвом області обговорювалися шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. За словами керівника Одеської ОВА Максима Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні, 18 червня, сказав, що Україна може і повинна приймати Євробачення 2023 року.

Нагадаємо, організатори музичного конкурсу заявили, що хочуть провести його у Британії через масштабну війну, яку Росія почала в Україні.

Рятувальники визначили пляжі в Одесі, де відпочивальники зможуть купатися.

"ДСНС визначило ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі. Але в більшості місць Одеси сьогодні це небезпечно", - повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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