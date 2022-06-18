Пілот збитого вранці 18 червня в Донецькій області російського штурмового літака Су-25 зміг катапультуватися й узятий у полон.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

"А ось і пілот намалювався. Живий трофей 72 ОМБ ім. Чорних Запорожців. Наші військовики надали кадри з пілотом збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися. Чоловік живий, має травми через "м'яке" приземлення. Він у надійних та дбайливих руках ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Донецькій області військові 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців збили з ПЗРК "Ігла" російський літак Су-25.