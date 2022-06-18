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Зеленський провів нараду у Миколаєві

Говорили зокрема про відновлення водопостачання Миколаєва.

Зеленський провів нараду у Миколаєві
Фото: Андрій Єрмак / Телеграм

Президент України Володимир Зеленський прибув у Миколаїв із візитом.

Про це повідомляється у Telegram-каналі глави держави.

"Наша Миколаївщина. Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги", - повідомив Зеленський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про ключові теми наради.

"Відновлення водопостачання Миколаєва, яке було ускладнене через пошкодження мереж водопроводу російськими обстрілами. Збір цьогорічного врожаю - це дуже важливий процес, як і забезпечення фермерських господарств необхідним обладнанням та паливом. Багато залежить від наявності приміщень для збереження зернових. Представники військового командування доповіли про ситуацію у зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря", - написав Єрмак.

Нагадаємо, що зранку 17 червня Російська Федерація завдала ракетного удару по місту Миколаїв. Від ракетного удару постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Дві людини загинули, 20 - поранені.

Після обстрілів 17 червня російськими окупантами Миколаєва частина об‘єктів залишається без світла, близько 300 абонентів без газопостачання. 

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