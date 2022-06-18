Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу

Війська російської федерації вдарили ракетами по Інгулецькому району Кривого Рогу.

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

У місті є руйнування. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, попередньо, двоє людей постраждали.

На місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, що у Кривий Ріг продовжують прибувати біженці. Загалом у Кривому Розі лише офіційно зареєстровано понад 48,5 тисячі переселенців, реальна цифра понад 60 тисяч.

Російські загарбники 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину.