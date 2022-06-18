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Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу

На місці атаки працюють рятувальники.

Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу

Війська російської федерації вдарили ракетами по Інгулецькому району Кривого Рогу.

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

У місті є руйнування. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, попередньо, двоє людей постраждали.

На місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, що у Кривий Ріг продовжують прибувати біженці. Загалом у Кривому Розі лише офіційно зареєстровано понад 48,5 тисячі переселенців, реальна цифра понад 60 тисяч.

Російські загарбники 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину.

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