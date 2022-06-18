Частина об‘єктів після обстрілів у Миколаєві залишається без світла, - Сєнкевич

Після обстрілів російськими окупантами Миколаєва частина об‘єктів залишається без світла, близько 300 абонентів без газопостачання.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Внаслідок обстрілів в 11 будинках пошкоджені покрівлі. Дах в одному багатоквартирному будинку зруйнований вщент. Також стало відомо про пошкодження ударною хвилею вікон у двох закладах освіти”, - розповів мер Миколаєва.

Він додав, що постраждалих забезпечили питною водою, гарячим харчуванням і сухпайками. Також роздали людям плівку, брезент і ОСБ-плити. Вирішується питання з придбанням вхідних дверей.

Крім того, для всіх охочих організована евакуація та розселення.

Сєнкевич зазначив, що до усунення всіх наслідків обстрілів на місцях цілодобово чергуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, зранку 17 червня Російська Федерація завдала ракетного удару по місту Миколаїв. Від ракетного удару постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Дві людини загинули, 20 - поранені.