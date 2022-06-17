Підбитий українськими захисниками російський буксир "Васілій Бєх" затонув, - Марченко

Це вже не перший російський корабль, затоплений українськими військовими.

Російський корабль "Васілій Бєх", вражений сьогодні нашими захисниками, затонув.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Невже тупі орки знову говоритимуть, що хтось з екіпажу невдало покурив на борту? На рахунку ЗСУ вже один крейсер, кілька катерів, тепер додалося судно забезпечення. Я впевнений, що скоро наші військові додадуть туди ще фрегат, корвет і великий десантний корабель. І ми зможемо сказати, що створили в Чорноморському флоті Росії таку "підводну бригаду" кораблів на дні Чорного моря", - сказав Марченко.

Нагадаємо, українські військові надали відео влучання ракети у ворожий буксир "Васілій Бєх", який намагався доставити до острова Зміїний техніку та нових окупантів.