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Підбитий українськими захисниками російський буксир "Васілій Бєх" затонув, - Марченко

Це вже не перший російський корабль, затоплений українськими військовими.

Підбитий українськими захисниками російський буксир "Васілій Бєх" затонув, - Марченко
Фото: скріншот відео

Російський корабль "Васілій Бєх", вражений сьогодні нашими захисниками, затонув.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. 

"Невже тупі орки знову говоритимуть, що хтось з екіпажу невдало покурив на борту? На рахунку ЗСУ вже один крейсер, кілька катерів, тепер додалося судно забезпечення. Я впевнений, що скоро наші військові додадуть туди ще фрегат, корвет і великий десантний корабель. І ми зможемо сказати, що створили в Чорноморському флоті Росії таку "підводну бригаду" кораблів на дні Чорного моря", - сказав Марченко.

Нагадаємо, українські військові надали відео влучання ракети у ворожий буксир "Васілій Бєх", який намагався доставити до острова Зміїний техніку та нових окупантів.

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