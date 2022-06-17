Підбитий українськими захисниками російський буксир "Васілій Бєх" затонув, - Марченко

Російський корабль "Васілій Бєх", вражений сьогодні нашими захисниками, затонув.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Невже тупі орки знову говоритимуть, що хтось з екіпажу невдало покурив на борту? На рахунку ЗСУ вже один крейсер, кілька катерів, тепер додалося судно забезпечення. Я впевнений, що скоро наші військові додадуть туди ще фрегат, корвет і великий десантний корабель. І ми зможемо сказати, що створили в Чорноморському флоті Росії таку "підводну бригаду" кораблів на дні Чорного моря", - сказав Марченко.
Нагадаємо, українські військові надали відео влучання ракети у ворожий буксир "Васілій Бєх", який намагався доставити до острова Зміїний техніку та нових окупантів.