"Сьогодні в держави немає більш важливого завдання, ніж домогтися паритету зброї".

Російські окупанти після обстрілів часто не переміщують своє озброєння, бо знають, що українським захисникам нічим його дістати.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Він зустрівся з українськими захисниками та поспілкувався з командувачем військ ОК "Південь" Андрієм Ковальчуком.

"Критична різниця в співвідношенні зброї робить наші маленькі перемоги перемогами, здобутими великою кров'ю. Хлопці кажуть: після обстрілів росіяни часто навіть не змінюють локацію гаубиць. Просто знають, що все одно не дістаємо у відповідь", - сказав радник керівника ОПУ.

Подоляк наголосив, що "сьогодні в держави немає більш важливого завдання, ніж домогтися паритету зброї". Адже кожного дня гинуть наші бійці, тож для ефективних контратак і для збереження життя військових необхідна зброя.

"У нас може бути набагато менше снарядів, ракет чи далекобійної артилерії. Поки що, зрозуміло. Але в нас є головне: інтелект, бойовий дух та сила рідної землі. І це вкрай важливо. Тому що працює не тільки математика, але й психологія війни", - додав радник глави Офісу Президента.

Він також зазначив, що навіть з обмеженими ресурсами зброї "наші хлопці проводять фантастичні тактичні операції, від яких відвисає щелепа у військових експертів багатьох країн-партнерів".

Нагадаємо, голова фракції Слуга народу Давід Арахамія заявив про те, що на сході України щодня гинуть або отримують поранення до тисячі українських військових.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає, що перемога України насамперед залежить від швидкості постачання важкої зброї для ЗСУ та її застосування на фронті.