Уряд затвердив порядок поводження з військовополоненими та передання тіл загиблих

Встановлено правила поводження з військовополоненими та забезпечення вилучення тіл загиблих у війні з Росією.

Кабінет Міністрів затвердив порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період та порядок передання та репатріації тіл загиблих у зв'язку зі збройною агресією проти України.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що затверджено порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період, яким закріплено загальні засади поводження з ними, порядок ведення обліку та реєстрації, евакуації, супроводу та приймання-передання військовополонених, порядок їх опитування.

Затверджено також порядок забезпечення вилучення тіл (останків) осіб, які загинули (померли) у зв'язку зі збройною агресією проти України, та порядок передання та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв'язку зі збройною агресією проти України.

Нагадаємо, станом на 12 червня РФ повернула Україні 220 загиблих захисників Маріуполя, але через поганий стан тіл на опізнання витратять місяці.