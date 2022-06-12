Тіла 220 загиблих азовців уже в Києві, на впізнання підуть місяці

Прапор України на базі українських військових на території металургійного комбінату Азовсталь в Маріуполі, після їх виходу з ото

Станом на 12 червня РФ повернула Україні 220 загиблих захисників Маріуполя, але через поганий стан тіл на опізнання витратять місяці.

Про це повідомив екскомандир полку "Азов" Максим Жорін у Facebook.

"Уже відбулося два обміни тілами загиблих. Перший - 160 на 160, тобто ми змогли забрати з території Азовсталі 160 тіл українських героїв і в обмін на це віддали 160 мертвих кацапів. Це, здається, найбільший обмін тілами загиблих за весь час війни", - зауважив він.

Нещодавно відбувся другий обмін, під час якого українці забрали майже 60 тіл захисників. Усі загиблі військові зараз у Києві. Зараз розпочинається складний процес опізнання тіл, адже більшість із них перебуває в жахливому стані. Візуально опізнати загиблих неможливо.

"Патронатна служба "Азову" приймає активну участь у цих процесах для того, щоб полегшити всім службам цю роботу, для того, щоб пришвидшити цю ситуацію та ці процеси. Вони на максимальних потужностях усередині цього процесу", - зазначив екскомандир полку.

За його словами, опізнання будуть проводити довго, адже доведеться робити складні експертизи, ДНК-аналізи.

"Думаю, що займе це, мабуть, декілька місяців для того, щоб ми абсолютно правильно й точно встановили кожного українського героя", - наголосив Жорін.

Він додав, що майже стільки ж тіл треба повернути з Маріуполя. Зараз тривають переговори щодо подальшого обміну. Серед уже обміняних тіл близько третина належить азовцям. Також є загиблі морпіхи, поліцейські, прикордонники та співробітники СБУ. Їх належність визначають за шевронами, одягом, але персональна ідентифікація займе досить багато часу.

Жорін зазначив, що перемовини триватимуть до обміну всіх військових, а в кінці нагадав про необхідність повернення захисників, які вийшли з Азовсталі й перебувають під тимчасовим контролем РФ.

Нагадаємо, що захисника Маріуполя, фотографа полку Азов Дмитра “Ореста” Козацького, нагородили спеціальною польською премією Grand Press Photo 2022. Він отримав її за серію світлин з Азовсталі.