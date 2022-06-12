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"Сначала "Градами" накрыли, потом *бать, минометoм!", - СБУ перехопила розмову окупанта

Росіянин потрапив під обстріл "Градами" та мінометами.

"Сначала "Градами" накрыли, потом *бать, минометoм!", - СБУ перехопила розмову окупанта

Перехоплені Службою безпеки України розмови окупантів свідчать про вдалі контратаки українських захисників на Миколаївсько-Херсонському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужба наводить слова загарбника, що потрапив під таку "роздачу".

"Сначала "Градами" накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: "Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит – ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й!", - каже окупант у телефонній розмові.

Нагадаємо, що російські загарбники, які з-під Києва втекли на схід України, у перехоплених розмовах називають себе бомжами і втратили бойовий дух.

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